Соболев заявил, что ему не понравился настрой «Спартака» в раздевалке перед матчем с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев раскритиковал одноклубников после поражения от «Зенита» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

«Мы обязаны бороться за чемпионство. Предстоит очень серьёзный разговор с командой, ещё до матче в раздевалке понял, что все плохо. Не имеем мы права так играть хоть с Зенитом, хоть с любой другой командой у себя дома», - сказал Соболев корреспонденту «Советского спорта».

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питербуржцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».