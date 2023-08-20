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Полузащитник «Спартака» Умяров оценил судейство в матче с «Зенитом»

Обслуживала встречу бригада Сергея Карасева.
20 августа 2023 23:48
автор: Максим Скороходов, Никита Плохих

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил судейство матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Во время игры мне казалось, что некоторые моменты по судейству были в пользу «Зенита», понятное дело, что с их стороны казалось в пользу нас, но это нормально», - сказал Умяров корреспонденту «Советского спорта».

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».

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