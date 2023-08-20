Умяров признался, что «Спартак» расстроил фанатов в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал комментарий после поражения от «Зенита» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

«Безусловно мы рады победе, но о шансах на чемпионство пока говорить рано. Впереди ещё очень много туров, много игр. Сейчас стараемся выйти вперёд и сделать запал, в частности игра со «Спартаком» сейчас очень порадовала, всегда приятно побеждать таких принципиальных соперников», - сказал Умяров корреспонденту «Советского спорта».

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».