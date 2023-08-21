Умяров о поражении «Спартака» от «Зенита»: каждый сезон вы говорите о наших шансах на чемпионство

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился своими мыслями о шансах красно-белых на титул после порадения от питерского «Зенита» в пятом туре РПЛ.

«Каждый сезон вы говорите о шансах наших на чемпионство. Каждый сезон у нас есть этот шанс, но, как мы видим, достаточно давно у нас не получается зацепиться за него. Не могу объяснить, с чем это связано», - сказал футболист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу питерцев, в составе которых дубль оформил Вендел. Ещё один мяч записал на свой счёт Маттео Кассьерра.

Хозяева ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти.

Таким образом, «Зенит» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».