«Всегда защищаю своих игроков, но это позор». Тренер «Оренбурга» Ярошик - об игре против «Ахмата»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал игру подопечных в матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата».

Напомним, что победу в матче праздновала грозненская команда - 4:0.

«Подарили игру сопернику. Позорная игра. Я всегда защищаю своих игроков, но это позор. Это была наша худшая игра под моим руководством», — заявил Ярошик в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что специалист возглавил «Оренбург» летом, подписав контракт на два года. Ярошик сменил на этом посту Марцела Личку.