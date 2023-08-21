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«Всегда защищаю своих игроков, но это позор». Тренер «Оренбурга» Ярошик - об игре против «Ахмата»

Команда не знает побед в новом сезоне.
«Всегда защищаю своих игроков, но это позор». Тренер «Оренбурга» Ярошик - об игре против «Ахмата»
21 августа 2023 08:31
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Оренбург"

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал игру подопечных в матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата».

Напомним, что победу в матче праздновала грозненская команда - 4:0.

«Подарили игру сопернику. Позорная игра. Я всегда защищаю своих игроков, но это позор. Это была наша худшая игра под моим руководством», — заявил Ярошик в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что специалист возглавил «Оренбург» летом, подписав контракт на два года. Ярошик сменил на этом посту Марцела Личку.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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