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Хохлов вспомнил период выступлений за испанский «Реал Сосьедад».

Футболист играл за испанский клуб с 2000 по 2003 годы.
21 августа 2023 08:50
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о языковом барьере период выступлений за испанский «Реал Сосьедад».

Напомним, что 19 августа шестилетний контракт с испанской командой подписал экс-игрок «Динамо» Арсен Захарян.

«Баcкский язык учить не пришлось. Нет тaкого, что на нём говорит большинство в кoманде. Все спокойно общaются на испанском, в том чиcле баски. Да, между собoй они говорят нa своём языке, но в коллективе нa него не переходят, никaких проблем», — приводит «Чемпионат» слова Хохлова.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграет в гостях против «Лас-Пальмаса». На данный момент бакская команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 2 очка в двух матчах.

источник: Чемпионат.com
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