Джуд Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду за мадридский «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал автором двух голов и одной результативной передачи в матче 2-го тура Ла Лиги против «Альмерии» (3:1).

Таким образом, 20-летний англичанин стал первым футболистом после Криштиану Роналду, который отличался забитыми голами за «Реал» в первых двух своих матчах чемпионата Испании.

В 2009 году португальский нападающий забивал голы в своих первых четырёх матчах за «Реал».

В своём первом официальном матче за «сливочных» 20-летний Джуд Беллингем поразил ворота «Атлетика».