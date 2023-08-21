«Зенит» купит аргентинского форварда Рольхейсера за 14 млн евро

Сегодня, 21 августа, издание The Sun сообщает о том, что форвард аргентинского «Эстудиантеса» Бенхамин Рольхейсер станет игроком российского «Зенита».

Согласно данным источника, российский клуб предложил 14 млн евро за 23-летнего нападающего. Отмечается, что «Эстудиантес» не может отказаться от такого выгодного предложения.

Сумма, предложенная «Зенитом», существенно превышает его рыночную стоимость. По данным Transfermarkt, она составляет 3 млн евро.

Бенхамин Рольхейсер провёл за аргентинский клуб 39 встреч, в которых оформил 12 забитых голов и отметился пятью ассистами.