Главный тренер «Динамо» Личка заявил, что ждёт Карраскаля в команде

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о трансфере полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

Ранее в СМИ появилась информация, что клубы согласовали детали перехода 25‑летнего футболиста. Карраскаль пропустил очную игру команд в 5-м туре по медицинским показаниям.

«Есть ли какие‑либо новости по Карраскалю? Я жду. Я хотел, чтобы два игрока пришли. Ролана Гусева тоже можем пригласить», — заявил Личка в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.