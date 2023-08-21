«Барселона» объявила об уходе защитника Деста в ПСВ

«Барселона» объявила о трансфере защитника Серджино Деста в ПСВ.

Отметим, что 22-летний футболист будет выступать за клуб из Нидерландов на правах аренды. У ПСВ есть возможность выкупа Серджино. Испанский клуб оставляет за собой право на получение процента от любой последующей продажи американца.

Дест является воспитанником «Аякса». В «Барселону» представитель США перешёл в октябре 2020 года.

В минувшем сезоне Серджино провёл 14 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.