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Защитник «Зенита» Алип заявил, что ожидал большего от линии атаки «Спартака»

Игра чемпионата России прошла в Москве.
21 августа 2023 10:20
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался относительно победы команды в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака — трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочел длинный пас и забросы», — цитирует Алипа «Матч ТВ».

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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