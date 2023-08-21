Защитник «Зенита» Алип заявил, что ожидал большего от линии атаки «Спартака»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался относительно победы команды в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака — трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочел длинный пас и забросы», — цитирует Алипа «Матч ТВ».

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.