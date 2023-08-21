Стала известна сумма отступных в контракте Захаряна с «Реалом Сосьедад»

Сегодня, 21 августа, Telegram-канал «Мутко против» опубликовал ряд подробностей контрактного соглашения российского полузащитника Арсена Захаряна с испанским клубом «Реалом Сосьедад».

Согласно данным источника, в контракте 20-летнего футболиста с командой Ла Лиги имеется пункт о сумме отступных, которая составляет 75 млн евро.

Кроме того, стало известно, что российский футболист будет получать нефиксированный размер зарплаты. Он будет зависеть от участия клуба в Лиге чемпионов. В случае, если «Реал Сосьедад» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона, зарплата Арсена Захаряна уменьшится на несколько сотен тысяч евро.

Напомним, контракт российский игрока «Реалом Сосьедад» рассчитан до середины 2029 года.