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Стала известна сумма отступных в контракте Захаряна с «Реалом Сосьедад»

Она составляет 75 млн евро.
21 августа 2023 10:41
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 21 августа, Telegram-канал «Мутко против» опубликовал ряд подробностей контрактного соглашения российского полузащитника Арсена Захаряна с испанским клубом «Реалом Сосьедад».

Согласно данным источника, в контракте 20-летнего футболиста с командой Ла Лиги имеется пункт о сумме отступных, которая составляет 75 млн евро.

Кроме того, стало известно, что российский футболист будет получать нефиксированный размер зарплаты. Он будет зависеть от участия клуба в Лиге чемпионов. В случае, если «Реал Сосьедад» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона, зарплата Арсена Захаряна уменьшится на несколько сотен тысяч евро.

Напомним, контракт российский игрока «Реалом Сосьедад» рассчитан до середины 2029 года.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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