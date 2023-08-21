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Зарема Салихова: Соболев не грубит журналистам и искренне отвечает на неудобные вопросы

Супруга бывшего председателя совета директоров клуба намекнула на поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
21 августа 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна оценила поведение форварда команды Александра Соболева после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

Напомним, что встреча в Москве завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга (3:1). Соболев стал автором единственного мяча красно-белых, реализовав пенальти.

«Он искренне отвечает на неудобные, неприятные и провокационные вопросы, обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на журналистов, не грубит», — цитирует Зарему Салихова «Метарейтинг».

После игры Соболев призвал одноклубников обсудить мотивацию в матчах за команду.

источник: «Метарейтинг»
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