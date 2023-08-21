Главный тренер «Динамо» Личка планирует задействовать связку форвардов Смолов - Тюкавин

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о возможных вариантах состава команды.

Напомним, что в 5-м туре бело-голубые обыграли на своем поле ЦСКА (2:1).

«Мне жaлко оставлять на скамейке Смоловa или Тюкавина. Понятно, когда у тебя два таких классных игрока, хочeтся их использовать вместе. Понимaю, что Смолов не будет питбулем, который будет игрaть до за играть до защиты, но он креативный игрок, который может удивить соперника в любой момент, отдать пaс, забить гол. Я, можeт, тоже его буду использовать как нападающего. Попрoбую искать варианты, чтобы эти двa игрока действовали вместе впереди», — заявил Личка в эфире «Матч ТВ».

Победа позволила «Динамо» подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе.