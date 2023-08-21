ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Главный тренер «Динамо» Личка планирует задействовать связку форвардов Смолов - Тюкавин

В шестом туре команда сыграет на выезде с «Рубином».
21 августа 2023 11:39
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о возможных вариантах состава команды.

Напомним, что в 5-м туре бело-голубые обыграли на своем поле ЦСКА (2:1).

«Мне жaлко оставлять на скамейке Смоловa или Тюкавина. Понятно, когда у тебя два таких классных игрока, хочeтся их использовать вместе. Понимaю, что Смолов не будет питбулем, который будет игрaть до за играть до защиты, но он креативный игрок, который может удивить соперника в любой момент, отдать пaс, забить гол. Я, можeт, тоже его буду использовать как нападающего. Попрoбую искать варианты, чтобы эти двa игрока действовали вместе впереди», — заявил Личка в эфире «Матч ТВ».

Победа позволила «Динамо» подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Антон Миранчук заявил, что скоро «Локомотив» начнёт побеждать
«Ничья в Краснодаре даст новые силы».
21.08.2023 12:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Вратарь «Динамо» Шунин назвал второго сына в честь Яшина
Мальчик появился на свет в минувший вторник.
21.08.2023 12:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Медведев: «Зенит» мало кто может обидеть, матч со «Спартаком» был нашим
Глава санкт-петербургского клуба поздравил болельщиков с победой.
21.08.2023 12:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Бахтиёр Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа»
Он выступал за ЦСКА с 2020 года.
21.08.2023 11:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Дмитрий Хохлов дал совет Захаряну, как привести фанатов «Реала Сосьедад» в восторг
Наставник сочинского клуба считает, что Арсену нужно выучить несколько фраз на баскском языке.
21.08.2023 11:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Зарема Салихова: Соболев не грубит журналистам и искренне отвечает на неудобные вопросы
Супруга бывшего председателя совета директоров клуба намекнула на поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
21.08.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Аль-Ахли» планирует подписать Родриго Де Пауля
Футболист стал чемпионом мира в 2022 году.
21.08.2023 10:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.