Дмитрий Хохлов дал совет Захаряну, как привести фанатов «Реала Сосьедад» в восторг

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов, ранее выступавший за «Реал Сосьедад», дал совет новичку испанского клуба Арсену Захаряну, как произвести положительное впечатление на фанатов.

«Болельщики у «Реала Сосьедад» страстные, болеют очень классно. Но при этом довольно редко злятся, если у команды идут поражения. Но в целом – всё на позитиве. Атмосфера на стадионе тоже всегда супер. Последний совет Захаряну ― выучить всё-таки пару фраз на баскском языке. Тогда фанаты точно будут от него в восторге!» — сказал Хохлов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 19 августа, Арсен Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» до середины 2029 года.

Дмитрий Хохлов выступал за этот клуб с 2000 по 2003 год.