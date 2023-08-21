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Дмитрий Хохлов дал совет Захаряну, как привести фанатов «Реала Сосьедад» в восторг

Наставник сочинского клуба считает, что Арсену нужно выучить несколько фраз на баскском языке.
21 августа 2023 11:43
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов, ранее выступавший за «Реал Сосьедад», дал совет новичку испанского клуба Арсену Захаряну, как произвести положительное впечатление на фанатов.

«Болельщики у «Реала Сосьедад» страстные, болеют очень классно. Но при этом довольно редко злятся, если у команды идут поражения. Но в целом – всё на позитиве. Атмосфера на стадионе тоже всегда супер. Последний совет Захаряну ― выучить всё-таки пару фраз на баскском языке. Тогда фанаты точно будут от него в восторге!» — сказал Хохлов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 19 августа, Арсен Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» до середины 2029 года.

Дмитрий Хохлов выступал за этот клуб с 2000 по 2003 год.

источник: Чемпионат.com
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