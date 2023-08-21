Бахтиёр Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа»

Сегодня, 21 августа, «Бешикташ» объявил на своем официальном сайте о трансфере 25-летнего казахстанского полузащитника Бахтиёра Зайнутдинов.

Экс-игрок ЦСКА заключил контракт с клубом из Стамбула на четыре года.

Зайнутдинов выступал за московских армейцев с августа 2020 года. В текущем сезоне за столичную команду он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.