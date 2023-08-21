ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Медведев: «Зенит» мало кто может обидеть, матч со «Спартаком» был нашим

Глава санкт-петербургского клуба поздравил болельщиков с победой.
21 августа 2023 12:16
автор: Виталий Овсянников

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от победы санкт-петербургского клуба над «Спартаком» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра. Думаю, те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Зенита», в составе которого дубль оформил Вендел. Ещё один мяч записал на свой счёт Маттео Кассьерра. Хозяева ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти.

По итогам 5-го тура РПЛ «Зенит» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Глава РФС Дюков заявил, что не является болельщиком «Зенита»
В последнем матче команда нанесла поражение «Спартаку» (3:1).
21.08.2023 12:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Антон Миранчук заявил, что скоро «Локомотив» начнёт побеждать
«Ничья в Краснодаре даст новые силы».
21.08.2023 12:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Вратарь «Динамо» Шунин назвал второго сына в честь Яшина
Мальчик появился на свет в минувший вторник.
21.08.2023 12:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бахтиёр Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа»
Он выступал за ЦСКА с 2020 года.
21.08.2023 11:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Дмитрий Хохлов дал совет Захаряну, как привести фанатов «Реала Сосьедад» в восторг
Наставник сочинского клуба считает, что Арсену нужно выучить несколько фраз на баскском языке.
21.08.2023 11:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Динамо» Личка планирует задействовать связку форвардов Смолов - Тюкавин
В шестом туре команда сыграет на выезде с «Рубином».
21.08.2023 11:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Зарема Салихова: Соболев не грубит журналистам и искренне отвечает на неудобные вопросы
Супруга бывшего председателя совета директоров клуба намекнула на поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
21.08.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Аль-Ахли» планирует подписать Родриго Де Пауля
Футболист стал чемпионом мира в 2022 году.
21.08.2023 10:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.