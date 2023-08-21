Медведев: «Зенит» мало кто может обидеть, матч со «Спартаком» был нашим

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от победы санкт-петербургского клуба над «Спартаком» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра. Думаю, те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Зенита», в составе которого дубль оформил Вендел. Ещё один мяч записал на свой счёт Маттео Кассьерра. Хозяева ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти.

По итогам 5-го тура РПЛ «Зенит» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.