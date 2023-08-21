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Глава РФС Дюков заявил, что не является болельщиком «Зенита»

В последнем матче команда нанесла поражение «Спартаку» (3:1).
21 августа 2023 12:55
автор: Александр Поволоцкий

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что не является болельщика «Зенита».

Напомним, что функционер с марта 2008-го по 2019 годы работал на руководящих должностях клуба из Санкт-Петербурга

«За мной закрепился статус болельщика «Зенита» — соответствует ли это действительности? Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равноудалён от всех клубов», — цитирует Дюкова «РБ-Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 10 очков в пяти матчах.

источник: «РБ-Спорт»
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