Вратарь «Динамо» Шунин назвал второго сына в честь Яшина

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что назвал второго сына в честь вратаря, игравшего за бело-голубых, и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.

Ребенок появился на свет в минувший вторник. У 36-летнего Шунина есть дочь в браке с моделью Екатериной Григорьевой, а также сын от первого брака.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Лев Антонович звучит красиво, сильно. Все-таки это мальчик, много нежности ни к чему. Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Я играю за «Динамо» всю жизнь, для меня это имя много значит. Есть и третий момент - сын родился под знаком зодиака Лев. Все сошлось», – приводит слова Шунина официальный Telegram-канал «Динамо».

Лев Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960 года и бронзовым призером чемпионата мира 1966 года. Он также является единственным вратарём в истории футбола, получившим «Золотой мяч».