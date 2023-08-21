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Антон Миранчук заявил, что скоро «Локомотив» начнёт побеждать

«Ничья в Краснодаре даст новые силы».
21 августа 2023 12:50
автор: Виталий Овсянников

27-летний российский футболист Антон Миранчук, выступающий за «Локомотив» на позиции полузащитника, поделился мыслями после матча своей команды против «Краснодара».

Игра закончилась со счётом 1:1, а железнодорожники ушли от поражения на последних минутах.

«Второй раз подряд «Локомотив» спасается на последних минутах? Слушайте, это две совсем разные ничьи. С Самарой была одна игра, с «Краснодаром» — другие эмоции. Мы все уверены, что результат придаст нам силы и подтолкнёт нас вверх. Ничья в Краснодаре даст нам новые силы и эмоции, скоро мы начнём побеждать», — цитирует Антона Миранчука «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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