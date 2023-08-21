Антон Миранчук заявил, что скоро «Локомотив» начнёт побеждать

27-летний российский футболист Антон Миранчук, выступающий за «Локомотив» на позиции полузащитника, поделился мыслями после матча своей команды против «Краснодара».

Игра закончилась со счётом 1:1, а железнодорожники ушли от поражения на последних минутах.

«Второй раз подряд «Локомотив» спасается на последних минутах? Слушайте, это две совсем разные ничьи. С Самарой была одна игра, с «Краснодаром» — другие эмоции. Мы все уверены, что результат придаст нам силы и подтолкнёт нас вверх. Ничья в Краснодаре даст нам новые силы и эмоции, скоро мы начнём побеждать», — цитирует Антона Миранчука «Матч ТВ».