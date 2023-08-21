Женская бригада арбитров рассудит матч Кубка России между «Чертаново» и кировским «Динамо»

Женская бригада арбитров рассудит матч второго раунда Пути регионов Кубка России. Главным судьей матча между «Чертаново» и кировским «Динамо» стала Вера Опейкина, ее ассистентами будут Екатерина Курочкина, Елена Собчук, резервным судьей назначена Анастасия Варфоломеева.

Матч между командой Медиа-лиги «Амкалом» и ивановским «Текстильщиком» рассудит Андрей Прокопов вместе с помощниками Андреем Савиным и Георгием Карповичем. Матч второго участника из Медиалиги 2Drots и «Мурома» будут судить Артём Смолин, Александр Захаров и Александр Туркин.

Игры второго раунда состоятся 22-23 августа.