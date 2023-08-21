ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Женская бригада арбитров рассудит матч Кубка России между «Чертаново» и кировским «Динамо»

РФС назначил судей на матчи 2-го раунда Пути регионов Кубка России.
21 августа 2023 12:56
автор: Александр Евграфов

Женская бригада арбитров рассудит матч второго раунда Пути регионов Кубка России. Главным судьей матча между «Чертаново» и кировским «Динамо» стала Вера Опейкина, ее ассистентами будут Екатерина Курочкина, Елена Собчук, резервным судьей назначена Анастасия Варфоломеева.

Матч между командой Медиа-лиги «Амкалом» и ивановским «Текстильщиком» рассудит Андрей Прокопов вместе с помощниками Андреем Савиным и Георгием Карповичем. Матч второго участника из Медиалиги 2Drots и «Мурома» будут судить Артём Смолин, Александр Захаров и Александр Туркин.

Игры второго раунда состоятся 22-23 августа.

источник: РФС
КДК РФС не рассмотрит высказывание Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ»
Форвард оскорбил Моссаковского.
21.08.2023 13:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
Глава РФС Дюков заявил, что не является болельщиком «Зенита»
В последнем матче команда нанесла поражение «Спартаку» (3:1).
21.08.2023 12:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Антон Миранчук заявил, что скоро «Локомотив» начнёт побеждать
«Ничья в Краснодаре даст новые силы».
21.08.2023 12:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Вратарь «Динамо» Шунин назвал второго сына в честь Яшина
Мальчик появился на свет в минувший вторник.
21.08.2023 12:43
Футбол
автор: Александр Евграфов
Медведев: «Зенит» мало кто может обидеть, матч со «Спартаком» был нашим
Глава санкт-петербургского клуба поздравил болельщиков с победой.
21.08.2023 12:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Бахтиёр Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа»
Бахтиёр Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа»
Он выступал за ЦСКА с 2020 года.
21.08.2023 11:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Дмитрий Хохлов дал совет Захаряну, как привести фанатов «Реала Сосьедад» в восторг
Наставник сочинского клуба считает, что Арсену нужно выучить несколько фраз на баскском языке.
21.08.2023 11:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Динамо» Личка планирует задействовать связку форвардов Смолов - Тюкавин
В шестом туре команда сыграет на выезде с «Рубином».
21.08.2023 11:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.