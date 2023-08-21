КДК РФС не рассмотрит высказывание Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать нецензурные слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, выложенные в интернет, в адрес комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

Моссаковский по ходу репортажа матча 5-го тура РПЛ «Краснодар» - «Локомотив» (1:1) заявил, что московский клуб «вымучил» гол, после чего Дзюба оскорбил комментатора.

«Данный эпизод не является юрисдикцией КДК РФС», - приводит «Матч ТВ» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца

Ранее Дзюба был условно наказан двумя матчами дисквалификации за оскорбление корреспондента.