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КДК РФС не рассмотрит высказывание Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ»

Форвард оскорбил Моссаковского.
КДК РФС не рассмотрит высказывание Дзюбы в адрес комментатора «Матч ТВ»
21 августа 2023 13:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Контрольнодисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать нецензурные слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, выложенные в интернет, в адрес комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

Моссаковский по ходу репортажа матча 5-го тура РПЛ «Краснодар» - «Локомотив» (1:1) заявил, что московский клуб «вымучил» гол, после чего Дзюба оскорбил комментатора.

«Данный эпизод не является юрисдикцией КДК РФС», - приводит «Матч ТВ» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца

Ранее Дзюба был условно наказан двумя матчами дисквалификации за оскорбление корреспондента.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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