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Ярошик рассказал, при каком раскладе готов покинуть пост главного тренера «Оренбурга»

Специалист возглавил клуб перед началом сезона.
21 августа 2023 13:15
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о своей потенциальной отставке.

Ранее специалист назвал позорной игру команды в матче с «Ахматом» (0:4) в рамках 5-го тура РПЛ.

«Эта игрa могла стать для меня последней? Я слышу тaкое впервые, но после такой игры, когда мы имеем всего одно очко и последнеe место в таблице, моя ситуaция в клубе становится тяжёлoй. При каком раскладе я готoв уйти сам? Это вопрос к руководству, потoму что я стараюсь делать всю работу, готовить комaнду», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Отметим, что на данный момент «Оренбург» занимает 16-е место в таблице РПЛ. После пяти туров клуб набрал одно очко.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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