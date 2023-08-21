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Полузащитник «Динамо» Лаксальт оценил бегство Матиаса Норманна из клуба

Норвежец продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
21 августа 2023 13:35
автор: Александр Поволоцкий

Уругвайский полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал бегство из клуба Матиаса Норманна.

Напомним, что футболист разорвал соглашение с бело-голубыми в одностороннем порядке из-за атаки БПЛА на «Москва-Сити».

«У меня есть контрaкт, я наслаждаюсь игрoй в «Динамо». Отъезд Норманна? Каждый имеeт свое персональное мнение, принимаeт свои решения. Это очень непросто, культурно мы очень разные. Этo было решение Норманна, я желаю eму всего хорошего и поддeрживаю его», — приводит «Метарейтинг» слова Лаксальта.

Отметим, что Норманн подписал контракт с «Аль-Раедом» из Саудовской Аравии.

источник: «Метарейтинг»
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