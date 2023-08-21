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Клаудиньо: «Спартак» в хорошей форме, но «Зенит» всегда думает о чемпионстве

Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу санкт-петербургского клуба.
21 августа 2023 13:26
автор: Виталий Овсянников

Бразильский футболист Клаудиньо, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, поделился мыслями после победы своей команды в матче против «Спартака» (3:1).

Он отметил, что сине-бело-голубые всегда думают о чемпионстве.

«Игра со «Спартаком» — это дерби, серьёзная игра. Красно-белые сейчас в хорошей форме, но мы победили. Что касается борьбы за чемпионство, мы тренируемся для того, чтобы стать чемпионами! Всегда думаем об этом», — заявил Клаудиньо в интервью изданию «Чемпионат».

По итогам первых пяти туров РПЛ сезона-2023/24 «Зенит» располагается на четвертом месте с 10 очками в активе.

источник: Чемпионат.com
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