Гол Кузяева вошел в пятерку лучших по итогам тура в чемпионате Франции

Гол полузащитника «Гавра» Далёра Кузяева в ворота «Бреста» вошёл в пятерку лучших голов второго тура Лиги 1.

Мяч был забит в игре с «Брестом», он стал дебютным для россиянина в первенстве Франции. Несмотря на это, «Гавр» проиграл – 1:2.

В пятёрке авторов лучших голов также попали Муса Аль-Тамари («Монпелье»), Адам Унас («Лилль»), Ромен Дель Кастильо («Брест») и Дейвер Мачадо («Ланс»).

Далёр Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года, до этого он на протяжении шести лет выступал за «Зенит».