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Гол Кузяева вошел в пятерку лучших по итогам тура в чемпионате Франции

Мяч был забит в игре с «Брестом».
Гол Кузяева вошел в пятерку лучших по итогам тура в чемпионате Франции
21 августа 2023 13:37
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Гавр"

Гол полузащитника «Гавра» Далёра Кузяева в ворота «Бреста» вошёл в пятерку лучших голов второго тура Лиги 1.

Мяч был забит в игре с «Брестом», он стал дебютным для россиянина в первенстве Франции. Несмотря на это, «Гавр» проиграл – 1:2.

В пятёрке авторов лучших голов также попали Муса Аль-Тамари («Монпелье»), Адам Унас («Лилль»), Ромен Дель Кастильо («Брест») и Дейвер Мачадо («Ланс»).

Далёр Кузяев перешел в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года, до этого он на протяжении шести лет выступал за «Зенит».

источник: Французская Лига 1
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