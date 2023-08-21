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Алип прокомментировал переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Защитник «Зенита» пожелал удачи своему соотечественнику.
21 августа 2023 13:40
автор: Виталий Овсянников

Казахстанский футболист Нуралы Алип, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, пожелал удачи Бахтиеру Зайнутдинову в турецкой части его карьеры.

Его соотечественник перешел из ЦСКА в «Бешикташ». Об этом сегодня, 21 августа, было объявлено официально.

«Видел, как «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом. Готов бороться за место в составе. Мы, казахский народ, никогда не сдаемся — работаем», — сказал Алип в интервью Sport24.

источник: Sport24.ru
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