Алип прокомментировал переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Казахстанский футболист Нуралы Алип, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, пожелал удачи Бахтиеру Зайнутдинову в турецкой части его карьеры.

Его соотечественник перешел из ЦСКА в «Бешикташ». Об этом сегодня, 21 августа, было объявлено официально.

«Видел, как «Бешикташ» представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом. Готов бороться за место в составе. Мы, казахский народ, никогда не сдаемся — работаем», — сказал Алип в интервью Sport24.