Бывший арбитр ФИФА Захаров назвал фикцией разговоры про подсуживание «Зениту»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров оценил справедливость разговоров о том, что «Зениту» побеждать помогают судьи.

«Это разговоры ни о чём. Полная фикция. Бразильцы есть бразильцы, большая их часть играет в основе «Зенита», они игроки высокого класса. Соответственно просто не успевает за ними большинство защитников в лиге, поэтому фолов в матчах команды из Петербурга больше, вот и всё. А то, что говорят о каком-то предвзятом судействе, ну пусть говорят, в реальности такого вообще нет», - сказал Захаров «Советскому спорту».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что его команда проиграла «Зениту» (1:3) в 5-м туре РПЛ, потому что судья Сергей Карасёв показал на 9-й минуте матча жёлтую карточку полузащитнику красно-белых Михаилу Игнатову.