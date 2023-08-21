Защитник «Спартака» Рябчук назвал причину поражения команды в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался относительно игры команды в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

Отметим, что красно-белые уступили дома со счётом 1:3.

«Мы хотели провести первую половину совсем по-другому. Мы не реализовали свои моменты, а они смогли это сделать. Во втором тайме играли лучше, но этого не хватило до нужного нам результата», — приводит «Чемпионат» слова Рябчука.

На данный момент »Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых девять очков.