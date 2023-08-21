ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Капитан «Динамо» Бальбуэна заявил, что ему комфортно жить в Москве

Защитник бело-голубых не понимает, почему Матиас Норманн покинул столицу России.
21 августа 2023 14:43
автор: Виталий Овсянников

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о жизни в Москве.

Также он прокомментировал решение норвежца Матиаса Норманна расторгнуть контрактное соглашение с бело-голубыми из-за того, что не чувствует себя в безопасности.

«Что скажу о поступке Норманна? Желаю ему только хорошего, того же желаю и Захаряну. Ребята нашли себе новые клубы, можно пожелать им успехов. Мы же должны думать о «Динамо». Матиас заявил, что не чувствует себя в безопасности в Москве? В «Динамо» чувствую себя комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но клуб обеспечивает нам безопасность», — цитирует Бальбуэну Sport24.

В текущем сезоне капитан «Динамо» принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

источник: Sport24.ru
Зделар считает, что ЦСКА нужно усиление после ухода Зайнутдинова в «Бешикташ»
Футболист выступал за московскую команду с августа 2020 года.
21.08.2023 15:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Крыльев Советов» Писарский попал в ДТП с участием двух Mercedes
Ранее он выступал за «Оренбург» и носил фамилию Сычевой.
21.08.2023 15:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Барриос: победа над «Спартаком» прибавляет «Зениту» мотивации
Полузащитник питерского клуба подвел итоги матча с красно-белыми.
21.08.2023 15:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Петржела прокомментировал итог матча между «Зенитом» и «Спартаком»
В матче 5-го тура «Зенит» победил «Спартак».
21.08.2023 15:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» поборются за футболиста «ПСЖ»
Два ведущих клуба внимательно отслеживают игру полузащитника.
21.08.2023 15:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Глава испанской футбольной федерации показал неприличный жест рядом с дочерью королевы
Глава испанской футбольной федерации показал неприличный жест рядом с дочерью королевы
Новый скандал.
21.08.2023 15:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Спартака» Рябчук назвал причину поражения команды в матче с «Зенитом»
21.08.2023 14:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела объявил о завершении тренерской карьеры
Специалист находился без работы с июня 2018 года.
21.08.2023 14:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.