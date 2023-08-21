Капитан «Динамо» Бальбуэна заявил, что ему комфортно жить в Москве

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о жизни в Москве.

Также он прокомментировал решение норвежца Матиаса Норманна расторгнуть контрактное соглашение с бело-голубыми из-за того, что не чувствует себя в безопасности.

«Что скажу о поступке Норманна? Желаю ему только хорошего, того же желаю и Захаряну. Ребята нашли себе новые клубы, можно пожелать им успехов. Мы же должны думать о «Динамо». Матиас заявил, что не чувствует себя в безопасности в Москве? В «Динамо» чувствую себя комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но клуб обеспечивает нам безопасность», — цитирует Бальбуэну Sport24.

В текущем сезоне капитан «Динамо» принял участие в пяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.