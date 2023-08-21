Петржела прокомментировал итог матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал итог матча пятого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком.

«Зенит» одержал важнейшую победу вчера. Питерцы на классе переиграли «Спартак». Если честно, ожидал от москвичей гораздо большего. «Зенит» начинает набирать обороты, продолжая победную серию. Не думаю, что они отдадут чемпионство в этом сезоне. Не вижу сейчас конкурентов для них», - цитирует Петржелу «Чемпионат».

В матче пятого тура «Зенит» в Москве победил «Спартак» - 3:1.