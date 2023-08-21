Барриос: победа над «Спартаком» прибавляет «Зениту» мотивации

Колумбийский футболист Вильмар Барриос, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).

«Я очень счастлив. Это была победа, которую мы должны были одержать, с большим соперником, на его поле, чтобы продолжить борьбу за первое место. Победа над «Спартаком» всегда прибавляет нам больше мотивации. Сейчас важно насладиться этим моментом, а затем думать о следующем матче», – цитирует Барриоса Metaratings.

По итогам первых пяти туров РПЛ сезона-2023/24 «Зенит» располагается на четвертом месте с 10 очками в активе.