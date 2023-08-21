Зделар считает, что ЦСКА нужно усиление после ухода Зайнутдинова в «Бешикташ»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар отреагировал на трансфер хавбека армейцев Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

Отметим, что 25-летний футболист заключил контракт с клубом из Стамбула на четыре года.

«Уверен, Бактиёр добьётся отличных результатов в Европе. Нужны ли ЦСКА новые футболисты после его ухода? Да. Достаточно ли нам тех, кто у нас есть сейчас? Нет, конечно. Мы теряем игроков, на их места надо искать других», — цитирует Зделара Sport24.

В текущем сезоне за ЦСКА Зайнутдинов провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал один ассист.