«Спартак» анонсировал переход Срджана Бабича из «Альмерии»

«Спартак» анонсировал трансфер защитника «Альмерии» Срджана Бабича. Изображение силуэта сербского игрока появилось в соцсетях московского клуба.

Ранее появилась информация, что сумма сделки по 27-летнему футболисту составит пять миллионов евро, а сам он подпишет контракт на три года и будет получать 1,5 млн евро за сезон.

Напомним, вчера, 20 августа, состоялся матч 5-го тура РПЛ между «Спартак» и «Зенитом» (1:3), на котором Бабич присутствовал. Всего за «Альмерию» он провёл 75 матчей и отличился четырьмя забитыми мячами.