Срджан Бабич перешёл в московский «Спартак» 

«Спартак» объявил о трансфере защитника Срджана Бабича из «Альмерии». Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
Как утверждает источник, серб заключил соглашение с красно-белыми до конца сезона-2025/2026. Он получил шестой игровой номер в столичном клубе.
Ранее появилась информация, что трансфер 27-летнего футболиста обойдётся москвичам в пять миллионов евро. Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год.
Добавим, в сезоне-2023/2024 Бабич в составе «Альмерии» сыграл один матч и не отметился результативными действиями. На его счету четыре игры за сборную Сербии.
источник: ФК «Спартак»