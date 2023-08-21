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Срджан Бабич перешёл в московский «Спартак» 

Ранее сербский игрок выступал за «Альмерию». 
Срджан Бабич перешёл в московский «Спартак» 
21 августа 2023 16:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Спартак"

«Спартак» объявил о трансфере защитника Срджана Бабича из «Альмерии». Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Как утверждает источник, серб заключил соглашение с красно-белыми до конца сезона-2025/2026. Он получил шестой игровой номер в столичном клубе.

Ранее появилась информация, что трансфер 27-летнего футболиста обойдётся москвичам в пять миллионов евро. Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год.

Добавим, в сезоне-2023/2024 Бабич в составе «Альмерии» сыграл один матч и не отметился результативными действиями. На его счету четыре игры за сборную Сербии.

источник: ФК «Спартак»
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