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Ловчев назвал причину поражения «Спартака» от «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ 

Красно-белые уступили подопечным Сергея Семака со счётом 1:3.
21 августа 2023 16:27
автор: Элина Бурина, Глеб Шевяков

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, в чём причина поражения «Спартака» в матче 5-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:3).

Отметим, что встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«У «Спартака» очень сильное нападение, другое дело, что в обороне просто пожар. Не видеть, что её надо менять - это не понимать ничего в футболе. У красно-белых такая проблема всегда. Назову вам несколько фамилий: Рассказов, правда, его уже нет, Маслов, Мевля, Чернов, Дуарте, Рыбус - это же ужас какой-то, кто привёл этих людей в команду? Это шесть игроков, две защиты! Кто их купил, кто на них наварил денег, кто дал на них деньги? Это значит, что люди, которые руководят клубом, попросту ничего не понимают в футболе. Я понимаю, что это очень слабые игроки. Сейчас только ленивый не пишет, что с такой обороной «Спартаку» замахиваться на чемпионство невозможно. Кто-то же выделяет деньги, пользуется из наличием, пытается что-то там урвать. Но эти люди должны понимать, что покупать таких игроков - безобразие. Это не главное, просто в «Спартаке» сегодня всё ориентировано на атаку, даже вчера было много моментов», – заявил Ловчев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Элиной Буриной.

Добавим, по итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».

источник: «Советский спорт»
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