Мостовой: «Спартак» мог создать иллюзию, что с «Зенитом» можно играть. Класс Вендела решил

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об итогах матча пятого тура Российской Премьер-лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Как никогда «Спартаку» можно было сейчас создать какую-то иллюзию того, что можно с «Зенитом» играть. Мы видели, что «Зенит» с начала чемпионата лихорадит по понятным причинам. Вчера «Зенит» заслуженно выиграл — ни в какой момент игры они не уступали.

Класс Вендела решил. Ещё недавно мы не понимали, где он находится, а вчера он показал, почему является одним из лучших в нашем чемпионате. Он сделал вчера игру», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».