ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент RFEF Рубиалес извинился за поцелуй футболистки в Австралии

На чиновника обрушилась волна критика после празднования чемпионства сборной Испании.
21 августа 2023 16:33
автор: Александр Евграфов

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принёс извинения за инцидент с поцелуем игрока женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо.

«Я совершил ошибку и должен это признать. Я сделал это без злого умысла, на эмоциях. Там, на поле, это выглядело вполне естественно, но со стороны это вызывало скандал. Я должен извиниться, извлечь из этого урок и понять, что нужно вести себя более осторожно, будучи президентом», - сказал Рубиалес в опубликованном видеообращении.

45-летний Рубиалес возглавляет RFEF с мая 2018 года.

источник: «Советский спорт»
Михаил Кержаков считает, что он слишком стар для перехода в чемпионат Саудовской Аравии
Спортсмен выступает за «Зенит» с 2015 года.
21.08.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
ЦСКА обратился к Зайнутдинову после его перехода в «Бешикташ» 
В понедельник, 21 августа, турецкий клуб объявил о трансфере игрока армейцев. 
21.08.2023 17:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вендел и четыре игрока «Ахмата» вошли в сборную 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
Лучшим игроком стал другой футболист.
21.08.2023 17:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
Российский полузащитник Аяз Гулиев продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана
В настоящий момент футболист играет за «Химки».
21.08.2023 17:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Леонид Туфрин: Семак переиграл Абаскаля
Встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась со счётом 2:1.
21.08.2023 17:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Автор победного гола в финале женского чемпионата мира узнала о смерти отца после матча
Ольга Кармона принесла первую победу сборной Испании в истории, а затем получила известие о семейной трагедии.
21.08.2023 16:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Реале Сосьедад» сказали, когда Захарян может дебютировать за команду
Полузащитник сборной России перешел из «Динамо».
21.08.2023 16:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Играют на пределе своих возможностей». Ловчев – о шансах «Краснодара» выиграть РПЛ 
В настоящий момент «быки» занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. 
21.08.2023 16:39
Футбол
автор: Элина Бурина
Агент Бистровича: будущее игрока пока под вопросом
Футболист может покинуть ЦСКА.
21.08.2023 16:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.