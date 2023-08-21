Президент RFEF Рубиалес извинился за поцелуй футболистки в Австралии

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принёс извинения за инцидент с поцелуем игрока женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, и впервые в своей истории выиграли титул чемпионок. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнимал испанских футболисток, а затем обнял и поцеловал в губы Эрмосо.

«Я совершил ошибку и должен это признать. Я сделал это без злого умысла, на эмоциях. Там, на поле, это выглядело вполне естественно, но со стороны это вызывало скандал. Я должен извиниться, извлечь из этого урок и понять, что нужно вести себя более осторожно, будучи президентом», - сказал Рубиалес в опубликованном видеообращении.

45-летний Рубиалес возглавляет RFEF с мая 2018 года.