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Агент Бистровича: будущее игрока пока под вопросом

Футболист может покинуть ЦСКА.
21 августа 2023 16:36
автор: Александр Кожевников

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о ситуации вокруг игрока в московском клубе.

«Бистрович в ближайшее время будет тренироваться без ограничений. Его будущее пока под вопросом, но мы рассчитываем, что Владимир Федотов предоставит ему шанс показать себя. Есть ли проблемы с адаптацией? Нет, Крис дружит с большинством футболистов. Еще в команде есть несколько сербов, с которыми он сразу подружился», — цитирует агента Metaratings.

Бистрович присоединился к ЦСКА в январе 2018 года. Сезон-2022/2023 он проводил в арендах в «Лечче» и «Фортуне Ситтард», и в общей сложности сыграл 25 матчей и отличился одним забитым мячом. Его контракт со столичной командой рассчитан до конца июня 2025 года.

Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

источник: Metaratings.ru
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