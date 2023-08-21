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«Играют на пределе своих возможностей». Ловчев – о шансах «Краснодара» выиграть РПЛ 

В настоящий момент «быки» занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. 
21 августа 2023 16:39
автор: Элина Бурина, Глеб Шевяков

Экс-полузащитник «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Краснодар» выбрал очень хорошего тренера, который даёт ребятам играть в тот футбол, в который им нравится. Когда-то мне говорил Николай Петрович Старостин мне говорил, что лучшим тренером он считал Бориса Андреевича Аркадьева, который сказал: «Команда не играет в силу своих игроков». Вот, я думаю, что сейчас «Краснодар» играет как раз-таки в силу своих игроков. Очень хороший футбол показывают Сперцян, Кордоба, Кривцов, Черников. Они играют на пределе своих возможностей. Это всё сложилось, потому что тренер так даёт им так играть, раскрепощает на лучший футбол. То, что они сейчас находятся наверху - не удивительно, они к этому стремились», – сказал эксперт в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Элиной Буриной.

Добавим, по итогам пяти туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков и не потерпев ни одного поражения. В 6-м туре РПЛ подопечные Владимира Ивича отправятся на выездной матч с «Факелом». Игра состоится 25 августа.

источник: «Советский спорт»
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