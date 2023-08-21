Автор победного гола в финале женского чемпионата мира узнала о смерти отца после матча

Капитан сборной Испании Ольга Кармона получила новость о том, что её отец скончался после финала женского чемпионата мира по футболу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Отметим, 20 августа в финальном матче мирового первенства испанская национальная команда обыграла англичанок со счётом 1:0. Единственный забитый мяч встречи записала на свой счёт именно Ольга, а после завершения игры была признана лучшей футболисткой на поле.

«RFEF с глубоким сожалением сообщает о смерти отца Ольги Кармоны. Печальную новость футболистка узнал после финала чемпионата мира. Мы посылаем наши самые искренние соболезнования Ольге и ее семье в момент большого горя. Мы любим тебя, Ольга, ты история испанского футбола», – написано в заявлении федерации.

Добавим, для женской сборной Испании эта победа стала первой в истории чемпионатов мира по футболу.