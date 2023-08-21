Леонид Туфрин: Семак переиграл Абаскаля

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался об итогах матча пятого тура Российской Премьер-лиги между санкт-петербургским клубом и московским «Спартаком».

«Очень порадовал результат матча и качество игры «Зенита». Оно было совсем другое в сравнении с тем, что мы видели в предыдущих турах. Несмотря на то, что «Зенит» играл на контратаках, он превзошел «Спартак» по голевым моментам. Можно вспомнить и перекладину Сергеева, и первый шанс Кассьерры. Я хочу сказать, что Семак, в первую очередь, переиграл тренера «Спартака», это тренерская победа. Во-первых, состав на матч был выбран правильно. Во-вторых, — тактическая схема. Не случайно после матча эксперты много говорили о том, что Абаскаль намудрил с с составом. Наверное, намудрил. Но «Зениту» до этого дела нет», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».