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Российский полузащитник Аяз Гулиев продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана

В настоящий момент футболист играет за «Химки».
21 августа 2023 17:01
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Химок» Аяз Гулиев сменит клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, в ближайшее время 26-летний футболист подпишет контракт с «Сабахом» из Азербайджана. Главным тренером клуба является бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. Сообщается, что полузащитник проводит тренировки с подмосковной командой по индивидуальной программе, однако у него нет медицинских противопоказаний.

Добавим, Гулиев выступает за «Химки» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне за красно-чёрных он провёл один матч и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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