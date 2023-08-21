ЦСКА обратился к Зайнутдинову после его перехода в «Бешикташ» 

ЦСКА прокомментировал переход хавбека Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

Отметим, что о трансфере 25-летнего футболиста из московской команды в стан «чёрных львов» стало известно сегодня, 21 августа. Игрок заключил со стамбульским клубом контракт на четыре года.

«Он запомнился своей универсальностью, бойцовскими и человеческими качествами! Удачи, Баха! Мы будем скучать!» — пишет пресс-служба красно-синих в своём телеграм-канале.

Добавим, что Зайнутдинов играл в составе ЦСКА с августа 2020 года. Всего за столичный клуб он провёл 83 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. В прошлом сезоне вместе с командой Владимира Федотова он завоевал Кубок России.