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ЦСКА обратился к Зайнутдинову после его перехода в «Бешикташ» 

В понедельник, 21 августа, турецкий клуб объявил о трансфере игрока армейцев. 
21 августа 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков

ЦСКА прокомментировал переход хавбека Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

Отметим, что о трансфере 25-летнего футболиста из московской команды в стан «чёрных львов» стало известно сегодня, 21 августа. Игрок заключил со стамбульским клубом контракт на четыре года.

«Он запомнился своей универсальностью, бойцовскими и человеческими качествами! Удачи, Баха! Мы будем скучать!» — пишет пресс-служба красно-синих в своём телеграм-канале.

Добавим, что Зайнутдинов играл в составе ЦСКА с августа 2020 года. Всего за столичный клуб он провёл 83 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. В прошлом сезоне вместе с командой Владимира Федотова он завоевал Кубок России.

источник: ПФК ЦСКА
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