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Мейсон Гринвуд покидает «Манчестер Юнайтед» в результате расследования клуба по его делу

Ранее английский игрок обвинялся в применении насилия к своей девушке, однако позже все обвинения с игрока были сняты.
21 августа 2023 17:33
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» завершил собственное расследование по делу форварда команды Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Отметим, в начале прошлого года 21-летний нападающий получил обвинения в изнасиловании и нанесении физического ущерба своей девушке и модели Гаррие Робсон, но в феврале 2023 года с англичанина сняли все обвинения. После чего английский клуб начал процесс расследования своими силами.

«Наш процесс начался в феврале 2023 года после того, как все обвинения против Мэйсона были сняты. Повсюду мы принимали во внимание пожелания, права и точку зрения предполагаемой жертвы, а также стандарты и ценности клуба и стремились собрать как можно больше информации и контекста. На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу. что Мейсон не совершал правонарушений, в которых ему первоначально были предъявлены обвинения. Тем не менее, как Мейсон публично признал сегодня, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность. Поэтому было достигнуто взаимное согласие, что для него было бы наиболее уместно сделать это вдали от «Олд Траффорд», и теперь мы будем работать с Мэйсоном для достижения этого результата», – пишет пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, за свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Гринвуд сыграл 129 матчей за основную команду, отличился 35 забитыми мячами и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до конца июня 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. Последний раз он появлялся на поле в январе 2022 года.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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