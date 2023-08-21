Экс-арбитр ФИФА Савченко не считает, что Карасёв испортил матч «Зенита» и «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко рассказал, что думает о работе главного судьи Сергея Карасёва в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

«Карасев провел матч на очень хорошем уровне, кроме эпизода с пенальти. Что в этом эпизоде было не так? Возникла почему-то какая-то пауза, потом вмешался ВАР и подсказал Карасеву, что было нарушение. Он был удивлен, что ВАР обращает внимание на этот момент. Но, я считаю, видимо, судьям в последнее время дали установку, что если есть игра рукой в штрафной, то главного арбитра надо поставить в известность об этом эпизоде. Он смотрит эпизод и видит, что рука есть, и назначает пенальти. В целом Карасев не испортил этот матч», — приводит «Спорт День за Днем» слова Савченко.

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».