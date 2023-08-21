Орлов отреагировал на слова Абаскаля о несправедливом судействе в матче «Зенит» - «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после проигранного матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Всех удивил Абаскаль Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на девятой минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое... Стоп, а что такое агрессивно в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе... Так какие могут быть вопросы к судье? Красно-белым надо покопаться в себе», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Орлова.

На матче «Спартак» - «Зенит» работала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым, который после подсказки VAR поставил пенальти в ворота сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

В следующем туре питерцы 26 августа на своём поле примут екатеринбургский «Урал». «Спартак» в этот же день сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».