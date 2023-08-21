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Зоран Тошич определил трёх главных претендентов на победу в РПЛ 

Сербский футболист сомневается, что «Краснодар» сможет удержать лидирующую позицию в чемпионате России.
21 августа 2023 17:58
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказал, какие команды будут бороться за победу в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Я как болельщик очень хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России, но есть и другие сильные команды, которые борются. Кто сможет удержать уровень весь сезон, тот и станет чемпионом. Для «армейцев» самые главные конкуренты — «Зенит» и «Спартак». «Краснодар» сезон начал хорошо, но было такое время, когда они также хорошо начинали, потом уже опускались в таблице. Всегда верхние места занимали ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» и мне кажется, что в этом году также будет», — приводит слова 36-летнего хавбека Metaratings.ru.

Добавим, по итогам пяти туров в РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице с девятью очками. «Зенит» располагается на четвертой строчке, имея в своём активе десять баллов. «Спартак» находится на шестой позиции, набрав девять очков. Лидером является «Краснодар» с 13 баллами.

источник: Metaratings.ru
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