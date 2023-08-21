Арсен Захарян рассказал, как принял решение перейти в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян объяснил, почему согласился на переход в клуб из Сан-Себастьяна.

Отметим, что испанская команда объявила о трансфере 20-летнего футболиста в субботу, 19 августа. Стороны заключили контракт на шесть лет.

«Для меня это большой клуб. Я всегда мечтал играть в Испании. И как только я услышал про «Реал Сосьедад», я сразу решил, что должен сюда перейти. Я всегда следил за испанским футболом и «Реал Сосьедад» всегда был в топе для меня», — заявил российский хавбек на пресс-конференции.

Добавим, ранее в карьере Захарян выступал только за московское «Динамо». Всего в составе бело-голубых он провёл 89 матчей, отметился 19 забитыми мячами и отдал 25 результативных передач.