Гринвуд отреагировал на решение «Манчестер Юнайтед» разорвать с ним контракт

Нападающий Мейсон Гринвуд дал комментарий после того, как «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что расторгнет контракт с футболистом из-за обвинений в домашнем насилии.

В начале прошлого года 21-летний нападающий получил обвинения в изнасиловании и нанесении физического ущерба своей девушке и модели Гарриет Робсон, но в феврале 2023 года с англичанина сняли все обвинения.

«Я хочу начать с того, что я понимаю, что люди будут судить меня из-за того, что они видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди думают самое худшее.

Меня воспитывали так, чтобы я всегда знал, что насилие или жестокое обращение в любых формах — это неправильно, я не делал того, в чём меня обвиняли, и в феврале с меня сняли все обвинения. Однако я полностью признаю, что допускал ошибки в своих отношениях, и я беру на себя часть ответственности за появление публикации в социальных сетях.

Сегодняшнее решение было частью совместных переговоров между «Манчестер Юнайтед», моей семьей и мной.

Лучшее решение для всех нас — продолжить футбольную карьеру вдали от «Олд Траффорд», так моё присутствие не будет отвлекать клуб», - приводит ESPN заявление футболиста.

Добавим, за свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Гринвуд сыграл 129 матчей за основную команду, отличился 35 забитыми мячами и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до конца июня 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. Последний раз он появлялся на поле в январе 2022 года.